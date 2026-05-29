Пыльное богатство: за какой советской посудой из бабушкиного серванта сейчас развернулась настоящая охота на аукционах

Источник фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Коллекционеры и дизайнеры интерьеров скупают советский фарфор и цветное стекло за баснословные деньги.

Десятилетиями мы смеялись над привычкой старшего поколения хранить в стенках хрусталь для «особого случая» и пить чай из старых щербатых чашек. Во время ремонтов эти залежи безжалостно относили на помойку. И очень зря. То, что вчера казалось пережитком совка, сегодня стало объектом желания международных коллекционеров и модных дизайнеров интерьера.

Рынок антиквариата переживает бум спроса на советское стекло и фарфор 50–70-х годов. Но покупают не всё подряд. Аналитика аукционных домов показывает: безумных денег стоят изделия из цветного (особенно марганцевого, кобальтового и уранового) стекла, а также статуэтки и сервизы Ленинградского фарфорового завода (ЛФЗ), ГДРовского тонкого фарфора и Дулево с определенным клеймом.

Причина проста — технологии производства изменились. Современная штамповка не может повторить ту глубину цвета и ручную роспись, которые делались по строгим советским ГОСТами. Китайские коллекционеры массово скупают советский фарфор как идеальные образцы соцреализма, взвинчивая цены до небес. Редкая статуэтка пионера или редкий кофейный сервиз могут легко уйти за 150-200 тысяч рублей.

Как найти сокровище? Переверните чашки и статуэтки. Ищите красные, синие или зеленые штампы (ЛФЗ, Дулево, Вербилки) и знак «Вне гр» (вне группы сложности). Если у вас есть хрустальные вазы необычного синего, рубинового или ярко-зеленого цвета (особенно завода в Гусь-Хрустальном) — не отдавайте их за копейки на барахолке. Вызовите независимого оценщика или проконсультируйтесь на профильных форумах антикваров. Ваш сервант может оплатить вам новый ремонт.