Угроза с юга: почему привычная химия больше не спасает урожай и какие мутанты захватывают среднюю полосу

Из-за аномальных зимних оттепелей в регионы мигрировали агрессивные насекомые, у которых здесь нет естественных врагов.

Радовались теплым зимам и ранней весне? Приготовьтесь расплачиваться урожаем. Климатические сдвиги последних лет спровоцировали тихую, но разрушительную биологическую катастрофу на дачных участках всей страны. Морозы больше не убивают личинки в почве, а границы обитания южных вредителей сдвинулись на тысячи километров севернее.

Агрономы и энтомологи бьют тревогу: в средней полосе массово фиксируют появление видов, о которых здесь раньше читали только в учебниках. Самый яркий пример — испанский рыжий слизень. Этот прожорливый гигант, достигающий 15 сантиметров в длину, не имеет в наших широтах естественных хищников. Птицы и ежи его не едят из-за ядовитой слизи. Он уничтожает капусту, хосты и кабачки за считанные ночи.

Вторая проблема — резистентность. Классическая «химия» из дачных магазинов, к которой привыкли поколения огородников, против новых гибридных вредителей бессильна. Обрабатывать посадки медным купоросом или старыми инсектицидами — все равно что лечить воспаление легких подорожником. Насекомые адаптировались.

Забудьте советы из советских журналов по садоводству. Единственный рабочий способ спасти посадки сегодня — это биопрепараты нового поколения. Плюс тотальная механическая защита: мелкоячеистые сетки и высокие непреодолимые борта для грядок.