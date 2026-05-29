Эпидемия «цифрового кретинизма»: нейробиологи забили тревогу из-за массовой атрофии памяти у взрослых

Источник фото: Alexander Legky/Global Look Press

Врачи заявили о массовом ухудшении памяти у россиян

Попробуйте прямо сейчас по памяти нарисовать подробную карту своего района. Не можете вспомнить точное расположение улиц? Забываете, где припарковали машину у ТЦ? Это не усталость. Нейробиологи официально фиксируют эпидемию «цифровой амнезии» — наш мозг буквально ссыхается из-за делегирования задач смартфонам.

Нейрофизиологи бьют тревогу: Когда мы ежедневно едем по навигатору даже по знакомому маршруту, наш гиппокамп — отдел мозга, отвечающий за пространственную память и формирование новых нейронных связей, — перестает работать. В природе орган, который не используется, атрофируется. Мы видим на МРТ у 30-летних пациентов снижение объема гиппокампа, характерное для ранних стадий Альцгеймера.

Мы перенесли свою память на внешние носители. Мозг больше не утруждает себя запоминанием телефонов близких, списков покупок и маршрутов — он знает, что информация доступна по клику. Проблема в том, что вместе с бытовой памятью падает и способность к сложной аналитике.

Как остановить деградацию? Врачи прописывают радикальный детокс. Отключите навигатор при поездках по городу. Учите наизусть пин-коды и номера телефонов. Заставляйте мозг страдать от отсутствия подсказок. Первые две недели вы будете злиться и плутать, но именно эта боль означает, что ваши нейронные связи снова начали расти.