Золото на антресолях: почему скупщики начали массово охотиться за старыми Wi-Fi роутерами

Источник фото: Oleg Spiridonov/Business Online

В электронике прошлых лет нашли редкие компоненты, которые резко взлетели в цене.

Каждый день россияне выбрасывают тысячи старых роутеров, приставок и модемов из нулевых и десятых годов. И очень зря. На профильных форумах и досках объявлений развернулась настоящая охота за неприметным пластиком эпохи раннего интернета. Скупщики готовы отдавать за некоторые модели суммы, сопоставимые со стоимостью новой современной техники. В чем подвох?

В технике, выпущенной до 2014-2015 годов, производители использовали совершенно другие стандарты надежности. Внутри старых тяжелых роутеров (например, старых Zyxel, Cisco или первых ревизиях Asus) кроются увесистые танталовые конденсаторы и разъемы с плотным золотым напылением. Сегодня, в эпоху тотального удешевления и дефицита редкоземельных металлов, этот ”мусор” стал буквально золотым запасом.

Тантал сегодня используется в аэрокосмической отрасли и новейших чипах, а его добыча монополизирована и дорожает каждый квартал. Скупщики используют старую технику как доноров идеальных радиодеталей, которые уже не производят.

Как проверить свой хлам? Возьмите роутер в руки. Если он подозрительно тяжелый, с массивными антеннами и был куплен лет 10-15 назад — вы держите ликвидный актив. Не спешите его выбрасывать. Прежде чем отправить электронику в утиль, пробейте точную модель на Авито.