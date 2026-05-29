В Вологодской области создадут более 1000 бюджетных мест на IT-направления

Александр Черняткин
Источник фото: Музей системы профессионального образования

В учебных заведениях Вологодской области создадут более 1000 мест на IT-направления. Приемная компания в вузы и колледжи стартует в регионе 20 июня.

«Более тысячи бюджетных мест — это огромный шанс для ребят, которые хотят связать свою жизнь с IT и получить востребованную цифровую профессию бесплатно. В 2026 году мы не просто сохранили, а усилили набор, добавив современные направления», – заявила министр цифрового развития Вологодской области Анастасия Ильина.

Самый широкий выбор бюджетных мест предлагает система среднего профессионального образования. Они распределены между тринадцатью учебными заведениями региона.

Наибольшая доля бюджетного приема сосредоточенна в Вологодском колледже связи и информационных технологий, где готовят разработчиков, сетевых администраторов, специалистов по инфокоммуникациям и информационной безопасности.

Также бюджетные места открыты в:

  • Университетском колледже ВоГУ,
  • Череповецком металлургическом колледже,
  • Череповецком лесомеханическом техникуме,
  • Великоустюгском многопрофильном колледже,
  • Тотемском политехническом колледже,
  • Сокольском лесопромышленном политехническом техникуме,
  • Вологодском кооперативном колледже,
  • Вологодском техникуме железнодорожного транспорта,
  • Вологодском строительном колледже,
  • Кубенском филиале Вологодского технического колледжа.

Внимания заслуживает направление «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Выпускники этой специальности смогут работать с дронами в сельском, лесном и городском хозяйстве. В таких сферах потребность в кадрах растёт с каждым годом.

