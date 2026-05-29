В Вологодской области создадут более 1000 бюджетных мест на IT-направления
Источник фото: Музей системы профессионального образования
Приемная компания в вузы и колледжи стартует 20 июня
В учебных заведениях Вологодской области создадут более 1000 мест на IT-направления. Приемная компания в вузы и колледжи стартует в регионе 20 июня.
«Более тысячи бюджетных мест — это огромный шанс для ребят, которые хотят связать свою жизнь с IT и получить востребованную цифровую профессию бесплатно. В 2026 году мы не просто сохранили, а усилили набор, добавив современные направления», – заявила министр цифрового развития Вологодской области Анастасия Ильина.
Самый широкий выбор бюджетных мест предлагает система среднего профессионального образования. Они распределены между тринадцатью учебными заведениями региона.
Наибольшая доля бюджетного приема сосредоточенна в Вологодском колледже связи и информационных технологий, где готовят разработчиков, сетевых администраторов, специалистов по инфокоммуникациям и информационной безопасности.
Также бюджетные места открыты в:
- Университетском колледже ВоГУ,
- Череповецком металлургическом колледже,
- Череповецком лесомеханическом техникуме,
- Великоустюгском многопрофильном колледже,
- Тотемском политехническом колледже,
- Сокольском лесопромышленном политехническом техникуме,
- Вологодском кооперативном колледже,
- Вологодском техникуме железнодорожного транспорта,
- Вологодском строительном колледже,
- Кубенском филиале Вологодского технического колледжа.
Внимания заслуживает направление «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Выпускники этой специальности смогут работать с дронами в сельском, лесном и городском хозяйстве. В таких сферах потребность в кадрах растёт с каждым годом.