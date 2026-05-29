В Вологодской области создадут более 1000 бюджетных мест на IT-направления

В учебных заведениях Вологодской области создадут более 1000 мест на IT-направления. Приемная компания в вузы и колледжи стартует в регионе 20 июня.

«Более тысячи бюджетных мест — это огромный шанс для ребят, которые хотят связать свою жизнь с IT и получить востребованную цифровую профессию бесплатно. В 2026 году мы не просто сохранили, а усилили набор, добавив современные направления», – заявила министр цифрового развития Вологодской области Анастасия Ильина.

Самый широкий выбор бюджетных мест предлагает система среднего профессионального образования. Они распределены между тринадцатью учебными заведениями региона.

Наибольшая доля бюджетного приема сосредоточенна в Вологодском колледже связи и информационных технологий, где готовят разработчиков, сетевых администраторов, специалистов по инфокоммуникациям и информационной безопасности.

Также бюджетные места открыты в:

Университетском колледже ВоГУ,

Череповецком металлургическом колледже,

Череповецком лесомеханическом техникуме,

Великоустюгском многопрофильном колледже,

Тотемском политехническом колледже,

Сокольском лесопромышленном политехническом техникуме,

Вологодском кооперативном колледже,

Вологодском техникуме железнодорожного транспорта,

Вологодском строительном колледже,

Кубенском филиале Вологодского технического колледжа.

Внимания заслуживает направление «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Выпускники этой специальности смогут работать с дронами в сельском, лесном и городском хозяйстве. В таких сферах потребность в кадрах растёт с каждым годом.