Истинная причина ненависти чиновников к Шаману

«Показал предателей»: Шаман одной песней расколол общество и вывел из себя депутатов

Можно бесконечно смотреть, как чиновников-мужчин триггерит от Шамана. Я много раз говорила, что мужчины депутаты, мэры и целые губернаторы завидуют Шаману, поскольку им нравится Екатерина Мизулина. Это особенности психики тех, кто работает во власти. Вдаваться в разбор данного явления не стану, но никто и подумать не мог, что клип Шамана вызовет настолько сильный резонанс, тем более негативный.

Люди пишут без конца, что клип - кринж, что иноагенты сейчас радуются (и так оно и есть) и т.д. Даже у самого Ярослава Дронова на канале очень много дизлайков.

А вот что высказался о придворном певце... Депутат Виталий Бородин. И ведь не смутило его, что Шаман и вправду стал голосом России нового времени, что ему платят десятки миллионов рублей за выступления в регионах из бюджета, что люди под его песню «Встанем» встают в залах, что плачут под его песни и заряжаются гордостью. Да что там, даже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко его хвалила, и он перед ней вставал на колено.

Любить или не любить Шамана - это дело вкуса. Я вот его не люблю. Да, нахвалила, но мне не нравится манера выступления, стиль одежды и голос. Мой идеал певца патриота - это советский исполнитель Юрий Гуляев. Тут нет и сравнения. Но это не отменяет то, что других певцов, голосов эпохи почему-то нет.

Возвращаемся к Дронову. Цитирую Бородина (спойлер - много эмоций):

Шаман - самый настоящий хайпожор, не больше. В своем новом клипе он показал уродов, предателей России, тех, кто нанёс урон нашей стране, кто работает против нашего государства, те, кто получает деньги стран НАТО и западных спецслужб, те, кто вносят раздор в общество и работают по западным методичкам, и те, кто поддерживают мировой терроризм, те, кто смеются над нашей страной и радуются, когда убивают наших военных, и подталкивают нашу молодёжь на «подвиги» с выходом на Болотную, те, кто на постоянной основе дискредитируют руководство нашей страны. Он не показал наших Героев России, которые сегодня ценой своей жизни отстаивают интересы России и дают нам мирное небо над головой. Он показал мразей и шпионов, которые работают каждый день в информационном пространстве против нас всех. Ничего патриотического в этой песне нет. Решил примазаться к нашей деятельности.

Последняя строчка характерна. Словно Шамана обвинили в том, что он у депутата хлеб отобрал. Но что отрицать, хайпа Шаман и правда словил. О нем говорят в России и за границей. Некоторые иноагенты даже сетуют, что их не повесили на «доску почета». Многие из упомянутых отреагировали, обрадовались.

Песня, кстати, очень патриотичная сама по себе. И Шаман будет ее продвигать, как безусловный хит. И на выборах ее будут ставить фоном ТИКи. Тут не придраться. А иноагенты... Ну посмеялись все и забыли. Катастрофы никакой не произошло. Какое время - такие и способы раскрутки.

Екатерина Мизулина, кстати, отреагировала тоже. Она сделала репост к себе на страничку и написала: