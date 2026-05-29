Новости

Истинная причина ненависти чиновников к Шаману

Опубликовано
Роза Александрова
корреспондент

Источник фото: Belkin Alexey/news.ru,Elena Mayorova/Global Look Press,Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Показал предателей»: Шаман одной песней расколол общество и вывел из себя депутатов


Можно бесконечно смотреть, как чиновников-мужчин триггерит от Шамана. Я много раз говорила, что мужчины депутаты, мэры и целые губернаторы завидуют Шаману, поскольку им нравится Екатерина Мизулина. Это особенности психики тех, кто работает во власти. Вдаваться в разбор данного явления не стану, но никто и подумать не мог, что клип Шамана вызовет настолько сильный резонанс, тем более негативный.

Люди пишут без конца, что клип - кринж, что иноагенты сейчас радуются (и так оно и есть) и т.д. Даже у самого Ярослава Дронова на канале очень много дизлайков.

«Дизлайки
Дизлайки на канале Шамана. И их больше 

А вот что высказался о придворном певце... Депутат Виталий Бородин. И ведь не смутило его, что Шаман и вправду стал голосом России нового времени, что ему платят десятки миллионов рублей за выступления в регионах из бюджета, что люди под его песню «Встанем» встают в залах, что плачут под его песни и заряжаются гордостью. Да что там, даже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко его хвалила, и он перед ней вставал на колено.

Любить или не любить Шамана - это дело вкуса. Я вот его не люблю. Да, нахвалила, но мне не нравится манера выступления, стиль одежды и голос. Мой идеал певца патриота - это советский исполнитель Юрий Гуляев. Тут нет и сравнения. Но это не отменяет то, что других певцов, голосов эпохи почему-то нет.

«Юрий
Юрий Гуляев. Ну, у молодежи свои кумиры. Сейчас бы Гуляев показался, наверное, скучным. Но голос... 

Возвращаемся к Дронову. Цитирую Бородина (спойлер - много эмоций):

Шаман - самый настоящий хайпожор, не больше. В своем новом клипе он показал уродов, предателей России, тех, кто нанёс урон нашей стране, кто работает против нашего государства, те, кто получает деньги стран НАТО и западных спецслужб, те, кто вносят раздор в общество и работают по западным методичкам, и те, кто поддерживают мировой терроризм, те, кто смеются над нашей страной и радуются, когда убивают наших военных, и подталкивают нашу молодёжь на «подвиги» с выходом на Болотную, те, кто на постоянной основе дискредитируют руководство нашей страны. Он не показал наших Героев России, которые сегодня ценой своей жизни отстаивают интересы России и дают нам мирное небо над головой. Он показал мразей и шпионов, которые работают каждый день в информационном пространстве против нас всех. Ничего патриотического в этой песне нет. Решил примазаться к нашей деятельности.

Виталий Бородин 

Последняя строчка характерна. Словно Шамана обвинили в том, что он у депутата хлеб отобрал. Но что отрицать, хайпа Шаман и правда словил. О нем говорят в России и за границей. Некоторые иноагенты даже сетуют, что их не повесили на «доску почета». Многие из упомянутых отреагировали, обрадовались.

Песня, кстати, очень патриотичная сама по себе. И Шаман будет ее продвигать, как безусловный хит. И на выборах ее будут ставить фоном ТИКи. Тут не придраться. А иноагенты... Ну посмеялись все и забыли. Катастрофы никакой не произошло. Какое время - такие и способы раскрутки.

 

Екатерина Мизулина, кстати, отреагировала тоже. Она сделала репост к себе на страничку и написала:

«Муж жжет».

 

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Новый сезон откроет филармонический дворик на следующей неделе
Череповецкий олигарх Мордашов будет добывать золото на Камчатке
Шесть золотых медалей взяли юные череповчане на Первенстве России по кикбоксингу