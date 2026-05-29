Необычное шествие проведут в Вологде

Александр Черняткин
корреспондент
Для этого будет закрыта для движения улица Сергея Орлова


В Вологде в День защиты детей, 1 июня, пройдет шествие счастливых семей.

Как рассказали в администрации Вологды, для участия в мероприятии приглашаются семьи с детьми. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Сбор потенциальных участников шествия в 17:45 на улице Сергея Орлова, 4а.

«Организаторы выдадут участникам шарики и флажки с семейной символикой. Шествие проследует к Кремлевской площади и вольется в праздник, который будет организован в День защиты детей», - говорится в сообщении.

Для проведения мероприятия будет ограничено движение по улице Сергея Орлова от дома №4 до Кремлевской площади и по Торговой площади на участке от дома № 1 до дома № 17.

На Кремлевскую площадь можно будет пройти через три КПП – со стороны проспекта Победы, у Музея кружева, а также со стороны Софийского собора.

На площади для юных вологжан подготовят праздничную программу. В частности, будет организована сборка 17-метрового конструктора, который привезут из Череповца.

