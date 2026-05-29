Взрыв во Флориде: тяжелая ракета New Glenn от Blue Origin уничтожена прямо на стартовой площадке

Источник фото: Gwendolyn Kurzen/Us Space

Что за загадочная аномалия уничтожила главную надежду конкурентов Илона Маска?

Ракета New Glenn взорвалась на старте во Флориде. Речь идет о тяжелой ракете-носителе компании Blue Origin, которая является конкурентом SpaceX. В момент испытаний произошел взрыв, а в небо поднялось облако, напоминающее гриб от ядерки. Его было видно за десятки км.

В Blue Origin сказали, что это аномалия какая-то. Ну а конкурент Илон Маск как всегда лаконично парировал: ракеты - это сложно.

Стоит отметить, что не так давно компания Маска испытала свою сверхтяжелую ракету Starship. Серебристая красавица смогла вывести на орбиту десятки макетов спутников Старлинк. Но затем, ее ускоритель Super Heavy взорвался в попытке приводниться. FAA потребовало провести расследование, чтобы исключить аналогичные инциденты в новом запуске Starship-Super Heavy.

За видео с запусками ракет наблюдают пользователи со всего мира. Прогресс не стоит на месте, и, похоже, это самое светлое, что еще осталось на планете, что дарит оптимизм, что мы не все... потеряли (вспомнился мем с Юрием Алексеевичем). Мы - человечество. К сожалению, Старлинк сейчас используется и в военных целях. Но ведь войны рано или поздно закончатся. Остается в это верить.