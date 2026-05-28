Две деревни под Вологдой станут улицами

Источник фото: Газета «Маяк»

Они перестанут существовать как отдельные населенные пункты

В Вологодском округе две деревни – Котельниково и Погорелово перестанут существовать и станут улицами. Как сообщает районная газета «Маяк», они войдут в состав поселков Можайского и Кубенское соответственно.

Вопрос об объединении деревень с более крупными населенными пунктами рассматривался сегодня депутатами Представительного собрания округа. Предложение о преобразовании деревень направят в правительство региона.

Как выяснилось, в деревне Котельниково проживает всего 20 человек, в Погорелове – 37 жителей. Тогда как в населенных пунктах Можайское – более 1250 человек, а в Кубенском 2157 человек. При этом местные жители уже поддержали объединение.