Новости

В ящики для песка на остановках Череповца кидают мусор

Опубликовано
Роза Александрова
корреспондент
Мусор вместо песка

Власти Череповца не учли главную привычку на остановках.


Ящики для песка возле «намоленных» череповецких остановок превратили в мусорки. Как минимум, одну такую засняли коллеги. Не понятно где песок. Под мусором?

Ранее власти поясняли, что запас песка спрятан в специальный резервуар и закрыт сверху крышкой. Это должно защищать его от дождя и снега, а также мусора. К сожалению, крышка не спасла.

Ну мусор - понятно. Кто-то перепутал, а там дальше уже все стали кидать, ведь все культурные. Но песок-то куда пропал? Неужели кто-то на дачу себе увез?

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Сергей Жестянников рассказал о новых технологиях покоса травы
На восполнение американских запасов ракет после Ирана уйдет до 7 лет
Великоустюгская ликерка повторно выставлена на продажу