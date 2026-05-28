В ящики для песка на остановках Череповца кидают мусор

Мусор вместо песка

Власти Череповца не учли главную привычку на остановках.

Ящики для песка возле «намоленных» череповецких остановок превратили в мусорки. Как минимум, одну такую засняли коллеги. Не понятно где песок. Под мусором?

Ранее власти поясняли, что запас песка спрятан в специальный резервуар и закрыт сверху крышкой. Это должно защищать его от дождя и снега, а также мусора. К сожалению, крышка не спасла.

Ну мусор - понятно. Кто-то перепутал, а там дальше уже все стали кидать, ведь все культурные. Но песок-то куда пропал? Неужели кто-то на дачу себе увез?