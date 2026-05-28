На восполнение американских запасов ракет после Ирана уйдет до 7 лет

Роза Александрова
корреспондент
Источник фото: U.S Navy/U.S. Navy

Дефицит ракет США


США надо несколько лет, чтобы восполнить потраченные в военном конфликте с Ираном боевые припасы. Об этом говорится в докладе вашингтонского Центра стратегических и международных исследований*.

К примеру, запасы применяемых американцами ракет типа Tomahawk восполнят лишь к концу 2030 или началу 2031 года. 1000 снарядов для зенитно-ракетного комплекса Patriot — к середине 2029.

 

*признан нежелательной в РФ организацией

