На восполнение американских запасов ракет после Ирана уйдет до 7 лет

Дефицит ракет США

США надо несколько лет, чтобы восполнить потраченные в военном конфликте с Ираном боевые припасы. Об этом говорится в докладе вашингтонского Центра стратегических и международных исследований*.

К примеру, запасы применяемых американцами ракет типа Tomahawk восполнят лишь к концу 2030 или началу 2031 года. 1000 снарядов для зенитно-ракетного комплекса Patriot — к середине 2029.

*признан нежелательной в РФ организацией