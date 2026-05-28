Сергей Жестянников рассказал о новых технологиях покоса травы

Новым оборудованием пока оснащен только один погрузчик

Глава Вологды Сергей Жестянников рассказал о новом способе покоса травы с помощью погрузчика, на который крепится навесной триммер. Таким способом специалисты косили траву на улице Поэта Романова.

«Помимо стандартных триммеров, используем погрузчики с навесным оборудованием для косьбы. Таким способом косарю быстрее и удобнее обрабатывать протяжённые участки газонов. Специалисты уже работали на улице Поэта Романова», - рассказал Жестянников.

В настоящее время специальным оборудованием оснащен только один погрузчик. Однако в будущем количество техники планируется увеличить.

По словам главы города, если коммунальщики в целом справляются с покосом травы, то управляющие компании пока отстают от графика, поэтому ситуацию властям приходится брать на ежедневный контроль.

«Трава во дворах должна быть скошена оперативно – в те же сроки, что и на общественных территориях», – уверен Жестянников.

Глава города опубликовал список УК, которые систематически не исполняют свои роли по содержанию придомовых территорий.