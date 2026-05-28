Великоустюгская ликерка повторно выставлена на продажу

На первые торги никто не заявился

Великоустюгский ликероводочный завод повторно выставлен на продажу. Информация об аукционе появилась на портале ГИС «Торги», сообщает издание «КоммерсантЪ».

Несмотря на то, что на первые торги никто не заявился, цена активов осталась неизменной – 838 млн рублей.

За эту сумму продаются активы 100% долей Великоустюгского ликероводочного завода, «Алкогольных традиций Крыма», «Бизнес групп» (Москва), «Национальных алкогольных традиций» (Москва), а также «Южных алкогольных традиций» (Крым). Ранее все активы принадлежали холдингу Bayadera Group, собственников которого Генпрокуратура РФ обвиняла в финансировании ВСУ.

Российские активы холдинга, основанного уроженцами Украины, были национализированы решением суда Вологодской области в феврале 2025 года. Собственники компании – Святослав Нечитайло, Наталья Бондарева и топ-менеджер Юрий Мокляк были признаны экстремистами.

Великоустюгская ликерка производила в основном крепкий алкоголь, в частности, водку «От Деда Мороза», «Перепелку», «Воздух» и другие марки. За 2024 года предприятие произвело почти 1 млн декалитров алкогольной продукции.