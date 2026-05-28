Стало известно, кто возглавит областной суд

Коллегия судей приняла отставку председателя суда Игоря Трофимова

Исполнять обязанности председателя Вологодского областного суда со 2-го июня будет Ольга Федосеева, которая в настоящее время является заместителем председателя областного суда.

Как пояснили в пресс-службе судов области, квалификационная коллегия судей РФ приняла почетную отставку председателя Вологодского областного суда Игоря Трофимова, который возглавлял областной суд с 2018 года.

«За свою многолетнюю трудовую деятельность И.Э. Трофимов имеет множество поощрений и ведомственных наград. В 2025 году награжден медалью «За заслуги перед судебной системой России» II степени», - говорится в сообщении.

Ольга Федосеева в судебной системе работает с 2000 года. До назначения в областной суд работала председателем Вологодского городского суда.