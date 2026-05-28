Георгий Филимонов познакомил со своим рабочим местом 14-летнюю школьницу

Юная вологжанка давно хотела встретиться с губернатором

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов показал свое рабочее место 14-летней вологжанке Мирославе Семеновой и ее маме Наталье Николаевне. Как рассказал Георгий Филимонов, с Мирославой до этого он был знаком заочно.

«Девочка заканчивает 7-й класс, занимается музыкой и творчеством, интересуется развитием родного города и читает мои соцсети. У Мирославы лейкоз, проходит лечение. Помогаем бороться», - рассказал глава региона.

Мама девочки работает медсестрой. Георгию Филимонову она рассказала, что Вологда значительно изменилась — стала уютнее и современнее. Также. по словам Натальи Николаевны, в последнее время оснащенность Вологодской областной детской клинической больницы стала даже лучше, чем в федеральных клиниках.

«Рассказал о наших планах по преображению областной столицы к юбилею. Долго говорили об инфраструктуре — развитии аэропорта, ремонте мостов и дорог. Был приятно удивлен, насколько вологжанки осведомлены о том, что реализуем. Мирославе нравится наш мерч, а Наталия Николаевна предложила использовать символ региона — вологодскую птичку — для украшения школьной формы. Проработаем вопрос», - уточнил Георгий Филимонов.

Глава региона обменялся с девочкой сувенирами. Сам он получил от Мирославы игрушку ручной работы. Ей, в свою очередь, передал панно с вышивкой и памятной надписью.