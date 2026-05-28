Утечка мазута в Вожеге: чиновники винят жителей и ставят забор вместо уборки

Кого местная администрация сделала крайним в этом эко-скандале?

Утечкой мазута в Вожеге займется Росприроднадзор. В Администрации муниципалитета рассказали, что во экологической проблеме виноваты сами жители.

Водоотводная канава, где стекает сырьё, находится в противоположной стороне от родника. Люди контактировали с нефтепродуктами, а отмывать мазут ходили на источник. Власти не смогли связаться с собственниками участка, с которого текут нечистоты. Хозяева, скорее всего, не живут в данном поселке. Место с ёмкостями не ограждалось. Администрация уже решает установить забор в этом месте. Ликвидировать утечку власти не могут. остается надеяться на Росприроднадзор.