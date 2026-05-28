Похолодание в Вологодской области выходит на пик

Температурный режим войдет в рамки первой декады октября

В Вологодской области похолодание выходит на пиковые значения. Температура воздуха будет соответствовать первой декаде октября. Температура воздуха в ближайшие два дня днем не поднимется выше отметки в +11… +12 градусов. Ночью столбики термометров опускаются от отметки в +4 градуса.

В последующие дни основное ядро циклона будет перемещаться к Северному Уралу, на северо-западе облаков станет меньше, выглянувшее солнце начнёт прогревать арктический воздух, и температура воздуха постепенно будет повышаться.

В воскресенье, в уходящий весенний день столбики термометров поднимутся до отметки в +16 градусов, а на следующей неделе погода должна войти в климатическое русло.