В Вологодской области выбрали лучшего библиотекаря. Финал областного конкурса «Лучший библиотекарь Вологодской области 2026 года» прошел в областном центре. За звание лучшего боролись 10 финалистов из Вологды, Сокольского, Вытегорского, Великоустюгского, Белозерского, Чагодощенского, Кадуйского и Никольского округов.

«Сегодня библиотека – не просто хранилище книг, это мощный стратегический ресурс, это удивительные живые культурные пространства, это основа для интеллектуального развития человека. У нас в регионе сегодня активно работают 475 библиотек – это 50% от общего количества учреждений культуры области. Здесь работает 1145 специалистов – ярких, творческих, увлеченных. Благодаря им на Вологодчине поддерживается интерес к чтению, развиваются образование, культура, наука», – отметила председатель жюри, первый заместитель министра культуры Вологодской области области Лилия Кокарева.

По итогам конкурса лидером профессиональных состязаний и обладателем звания «Лучший библиотекарь Вологодской области 2026 года» стала Алёна Сундукова, главный библиотекарь по комплектованию Вологодской областной специальной библиотеки для слепых. Приз победителя – 100 тысяч рублей.

Второе место заняла Мария Данилова - заведующая отделом обслуживания Кадуйской центральной библиотеки, третье место достались Екатерине Шиловской - заведующей Детской библиотекой города Красавино.