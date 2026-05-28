Мерц пробил дно рейтинга и стал абсолютно худшим политиком страны

Источник фото: Bernd Thissen/dpa,IMAGO/Maximilian Koch

Крах рейтингов ХДС

Похоже Мерц не досидит до конца года. Если только не придумает что-то ужасное, но для этого нужна смелость.

Достаточно посмотреть на результаты недавних опросов общественного мнения. На фоне разговоров в ХДС о возможной замене кандидата в канцлеры, рейтинг Фридриха Мерца упал ниже плинтуса. Согласно свежей информации социологического института INSA, Мерц снова занял абсолютно последнее, 20-е место в списке ведущих политиков Германии.

62% опрошенных оценивают работу Мерца отрицательно. Это худший показатель среди всех. Премьер Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст уверенно сохраняет 3-е место в рейтинге популярности (негатива — всего 33%). Разрыв между двумя политиками из ХДС превратился в пропасть из 17 позиций.

Кто сейчас в топе? Первое место железобетонно удерживает министр обороны Борис Писториус (СДПГ). Следом за ним идут Джем Оздемир («Зеленые») и Хендрик Вюст. В первой пятерке также засветились лидер ХСС Маркус Зёдер и глава АдГ Алиса Вайдель.

А вот компанию Мерцу на последних строчках составляют глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан и ряд других федеральных лиц. Дела у партийной верхушки идут плачевно.