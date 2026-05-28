Георгий Филимонов обещает открыть четыре образовательно-производственных кластера

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов обещает открыть четыре новых образовательно-производственных кластера в 2027 году. По его словам, заявки поддержала экспертная комиссия Минпросвещения РФ.

«Это один из лучших показателей в стране с учётом высокой конкуренции: всего было подано 389 заявок от субъектов Российской Федерации. Благодаря победе в конкурсе, система среднего профессионального образования региона сделает мощный рывок в подготовке кадров под реальные запросы ключевых отраслей экономики», – рассказал Георгий Филимонов.

Так, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» будут сформированы кластеры «Сельское хозяйство» в Грязовецком политехническом техникуме, «Туризм и сфера услуг» в Вологодском колледже сервиса, «Транспорт» в Вологодском техническом колледже и «Строительная отрасль» в Вологодском строительном колледже.

По словам Филимонова, создание трёх новых образовательных пространств в областной столице особенно актуально, учитывая, что в 2027 году город отметит 880-летний юбилей. Всего на реализацию четырёх проектов будет привлечено более 360 миллионов рублей из федерального бюджета.