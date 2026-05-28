Вальс под дождем: школы Вологды выставили детей на последний звонок в непогоду

Источник фото: Ilya Moskovets/URA.RU

Последние звонки раскололи родителей по всей Вологодской области

Вологжане жалуются на последние звонки под дождем. В пабликах пишут:

Сегодня проходили последние звонки в школах Вологды. Дождь, холод и что? Торжественное мероприятие в школе номер 13 проводили на улице. Бедные дети и родители. Вальс под проливным дождём, это очень «романтично». Скажите, это глупость или безразличие к людям?

К сожалению, есть две крайности. К примеру, в Череповце детей одной из школ заставили репетировать линейку под палящим солнцем. Целый час ребята мучились. Чудом обошлось без неприятных инцидентов, потому, что после такой репетиции дети дошли домой еле-еле - измученные. Кто-то даже плакал. Линейка потом прошла прекрасно, но неприятный осадок остался.

А тут решили, что зря что ли репетировали? Пусть хоть так. А то, что после такого последнего звонка на холоде в мокрой одежде можно простудиться - кого волнует?

В комментариях , кстати, почему-то стали обзывать самих жалующихся:

:)))) зеркальная ситуация в 8 школе, все провели в зале, вальс отменили, родители жутко возмущены будут писать жалобы на директора! Вам же убогим не угодишь:(((

За что и кто обозвал - не понятно.