В Вологде пройдет детская финансовая ярмарка

Шестая детская финансовая ярмарка пройдет в Вологде в День защиты детей. Мероприятие для детей от 6 до 17 лет пройдет 1 июня с 14:00 до 20:00 на Кремлевской площади. Цель проекта – сформировать у детей представление о торговом деле и товарно-денежном обмене. Ожидается, что в ярмарке примут участие порядка 200 юных вологжан.

На ярмарке дети смогут продавать изделия, сделанные своими руками. Среди них игрушки, украшения и другие товары из различных материалов. В прошлом году общий оборот сделок на детской финансовой ярмарке превысил 100 тысяч рублей.

Также на ярмарке будет работать мастер-класс по рисованию.

Финансовая ярмарка организована Центром содействия развитию предпринимательства и туризма совместно со школой финансовой грамотности Натальи Антуфьевой при поддержке администрации города.

Параллельно на площади будет идти сборка большого 17-метрового конструктора, который привезут из Череповца. В результате должны получиться различные геометрические фигуры.

В 16:00 на Кремлевской площади начнется концертная программа «Город счастливого детства» с участием творческих коллективов Вологды.