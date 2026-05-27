Экс-замгубернатора Вологодчины Валерия Решетникова уехала рулить министерством в Белгород
Карьера после вологодского правительства
Бывшая замгубернатора Вологодской области по туризму Валерия Решетникова нашла себе новую работу. Далековато. С 26 мая она стала первым заместителем министра и фактическим руководителем министерства общественных коммуникаций Белгородской области.
После ухода из вологодского правительства Решетникова успела несколько месяцев поруководить представительством Иркутской области в Москве, а теперь вот перебралась в Белгород.