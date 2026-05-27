41-летняя Товстик без белья флиртует с 66-летним Дибровым

С кем Дибров зажигает на московских тусовках

Елена Товстик и Дмитрий Дибров устроили эффектное воссоединение на финале «Мисс и Миссис Королева России 2026» в Москве.

41-летняя многодетная мама пришла в откровенном платье без бра, смело демонстрируя результаты недавней пластики. Елена выступила на сцене, а после вовсю флиртовала с 66-летним Дибровым. Телеведущий светился от счастья и с удовольствием позировал под руку с экс-женой соперника.

В соцсетях Товстик поделилась эмоциями от вечера, отметив, что такие встречи напоминают о безграничной женской энергии и харизме.

Подписчики разделились на два лагеря. Одни в восторге сватают пару («Дибров засиял рядом с настоящей женщиной»), другие призывают не питать иллюзий, списывая всё на светскую вежливость.

Тем временем по ту сторону баррикад своя драма: Полина Диброва только что перенесла серьезную операцию и, очнувшись от наркоза рядом с Романом Товстиком, уже успела упрекнуть нового возлюбленного.