Студенты – целевики будут ежемесячно получать по 6 тысяч рублей

Законопроект касается студентов по направлению «Социальное обслуживание»

Вологодские депутаты поддержали установление ежемесячной выплаты студентам-целевикам в размере 6 000 рублей по направлению «Социальное обслуживание». Мера поддержки будет распространяться для обучающихся среднего профессионального и высшего образования.

В государственных организациях социального обслуживания области трудятся более 5 тысяч человек, из которых свыше 600 являются кураторами, сопровождающими семьи участников специальной военной операции. При этом более 40% специалистов в этой сфере достигли предпенсионного или пенсионного возраста, что увеличивает необходимость в привлечении молодых квалифицированных кадров.

«Предлагаемый нами механизм уже зарекомендовал себя на практике в здравоохранении, образовании и культуре. Закон призван решить системную проблему нехватки квалифицированных специалистов в социальной сфере. Ежемесячная выплата станет весомым материальным стимулом для привлечения молодых специалистов в отрасль и их дальнейшего закрепления в регионе после окончания обучения. Наша первостепенная задача — найти мотивированных абитуриентов, готовых заключить договоры целевого обучения. При поддержке Министерства образования мы организуем единые дни открытых дверей и выстроим совместную работу со школами области. Учреждениям социального обслуживания, в свою очередь, важно точечно взаимодействовать с будущими кадрами и привлекать их уже на этапе профориентации», — отметила председатель постоянного комитета по социальной политике Законодательного собрания области Елена Быкова.

Закон области вступит в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.