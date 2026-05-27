Для вологодских педагогов расширили меры поддержки
Мера направлена на решение кадрового дефицита в школах
Для вологодских педагогов расширили меры поддержки. На сессии регионального парламента приняты два закона, которые направлены на решение кадрового дефицита в школах и трудоустройство студентов в образовательные учреждения.
Ранее федеральные нормы позволили допускать к педагогической деятельности не только студентов педагогических направлений подготовки, но и обучающихся по иным специальностям, успешно завершивших не менее трех лет обучения и прошедших промежуточную аттестацию, в том числе по дисциплинам непедагогической направленности. Принятые на сессии поправки привели областное законодательство в соответствие с федеральным.
На выплату в 500 тысяч рублей теперь смогут претендовать студенты вузов, осваивающие иные специальности и работающие в школах поселков городского типа и городов с населением до 50 тысяч человек.
Выплату в размере 1 млн. рублей могут получить студенты, начавшие работу в школах Вологды и Череповца по наиболее востребованным предметам — физике, математике, информатике, химии и биологии. Право на выплату возникнет после завершения обучения в вузе и получения документа об образовании.
Таким образом, принятые изменения формируют единую систему поддержки студентов, приходящих работать в школы области еще в период обучения, как в малых населенных пунктах, так и в крупных городах региона.
Председатель комитета ЗСО по образованию, культуре и здравоохранению Андрей Пулин отметил, что принятые решения имеют большое значение для региональной системы образования.
«Сегодня вопрос кадрового обеспечения школ остается одним из ключевых. Особенно востребованы специалисты по естественно-научным дисциплинам. Благодаря изменениям студенты смогут получить практический опыт, начать профессиональный путь еще во время учебы и закрепиться в образовательных организациях региона. Для школ это дополнительная возможность привлечь молодых специалистов», — заявил Пулин.