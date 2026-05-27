Великий Устюг зарастает: чиновники не заключили контракт на покос травы

Источник фото: Юлия Галунова Великий Устюг

В конце мая Великий Устюг зарастает высокой травой, а контрактов на благоустройство всё ещё нет

Общественные пространства в Великом Устюге зеленеют, создавая по-настоящему летнее настроение. Однако сочный цвет газонов радует местных жителей гораздо меньше, чем их стремительно растущая высота. Устюжане задаются вопросом: планируется ли в этом сезоне скос травы на общественных территориях?

Ситуация выглядит неоднозначно. На дворе конец мая, а на сайте госзакупок нет никакой информации о старте конкурса по определению подрядчика, который должен заняться этой работой. В прошлом году аналогичный контракт был заключен 31 марта. Тогда на уход за 18 общественными территориями площадью более 25 гектаров из бюджета округа выделили 1 миллион 179 тысяч рублей.

В этот раз администрация округа не спешит прояснять планы на благоустройство — официальный журналистский запрос о финансировании и объемах работ на текущий сезон пока остается без ответа.

У Смольниковского озера уже заметили одинокого рабочего с бензокосой, который отказался пояснить, какую организацию представляет.