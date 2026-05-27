Вологодские депутаты запретили использовать фото умершего человека в агитационных материалах

Законы области приведены в соответствие с федеральным законодательством

Изображение или голос умершего человека теперь запрещено использовать в агитационных материалах. Законы области о выборах депутатов ЗСО и представительных органов муниципалитетов сегодня в ходе 64-й сессии областного парламента были приведены в соответствие с федеральным законодательством.

Одно из ключевых изменений - запрет на использование в агитационном материале изображения или воспроизведение голоса, в том числе вымышленного или умершего человека, включая изображение или аудиозапись, созданные с применением информационных технологий.

«Это связано с тем, что такие образы могут использоваться неправомерно в ходе избирательных кампаний. Мера позволит избежать искажения представления о кандидатах или избирательных объединениях, что может повлиять на волеизъявление граждан», - пояснил председатель комитета ЗСО по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Максим Выдров.

Также поправками уточнено, что использование при проведении выборов в агитационных материалах изображения или воспроизведение голоса гражданина РФ, достигшего возраста 18 лет, допускается только при наличии письменного согласия самого человека.