Документ о смягчении закона «12-14» отозван из ЗСО

Законопроект предполагал изменить дни продажи алкогольной продукции

Документ о внесении изменений в закон «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции», который в народе называют «12-14», отозван из ЗСО. Ранее на официальном портале правовой информации появился законопроект, согласно которому предлагалось увеличить количество дней продажи алкогольной продукции.

Согласно документу, розничная продажа алкогольной продукции разрешалась с 8:00 до 23:00 по пятницам. Действующий законе ограничивает продажу алкоголя с 12:00 до 14:00 все рабочие дни и не распространяются только на выходные дни.

Как выяснилось, автором законопроекта выступил депутат Законодательного собрания области Владислав Зворыкин. Однако, как заявил спикер парламента Роман Заварин, инициатива исходила от одного депутата, который ни с кем не консультировался.

«Она не обсуждалась ни на фракции, ни с правительством, потому что подобные серьёзные решения, влияющие на жизнь вологжан, всегда прорабатываются совместно», — заявил Заварин.

Он также уточнил, что в настоящее время законопроект отозван из ЗСО.