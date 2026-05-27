В Каннах показали полнометражный ИИ-фильм Hell Grind за $500 тысяч вместо $50 млн

Как снять блокбастер в 100 раз дешевле

До чего техника дошла! В Каннах показали киноленту, созданную искусственным разумом. На фестивале была представлена полнометражка Hell Grind (Адский гринд) почти полностью созданный с помощью ИИ.

С сюжетом особо не заморачивались. Несколько преступников крадут старинный артефакт. Кино длится 95 мин. Команда состоит всего из 15 человек. А бюджет обошелся в 500 000 долларов. Реальный фильм стол бы около 50 миллионов в американской валюте.

Работы было немало. Только на 25 минут шедевра ушло почти 16 200 генераций. Это 253 кадра. Сцены пересобирали огромное число раз, чтобы добиться идеального результата.

Судя по кадрам, фильм, как минимум эпичен и эффектен. Качество на высоте. Главный герой - азиат почему-то.

Если прогресс не остановится, то через год таких фильмов станет гораздо больше. Можно только представить сколько нагенерируют в Индии.