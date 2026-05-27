Энергетики назвали главных должников среду коммунальщиков

Общий долг предприятий ЖКХ за электроэнергию составляет более 330 млн рублей

Общая дебиторская задолженность коммунальных предприятий за электроэнергию по данным на 1 мая 2026 года превышает 332 млн рублей. При этом более 88% всей суммы приходится на муниципальные предприятия, сообщает Северная сбытовая компания.

Список предприятий с наибольшими долгами возглавляет МУП «Грязовецкая электротеплосеть». Неоплаченные счета предприятия перед Северной сбытовой компанией превышают 97 млн руб. В антирейтинге также МУП «Коммунальные системы» из Сокола, ООО «Сокольская тепловая компания», МУП «Коммунальные сети» из Устюжны, МП «Борисовский коммунальщик» из Бабаевского округа и другие организации.

«Долги ресурсоснабжающих организаций за поставленную электроэнергию традиционно остаются высокими. На сегодняшний день на их долю приходится 32% от общей суммы просроченной дебиторской задолженности», – пояснил начальник отдела управления и контроля дебиторской задолженности ООО «ССК» Андрей Войтюк.

Долги коммунальщиков растут также из-за того, что многие предприятия ЖКХ с многомиллионными долгами были признаны банкротами, а их функции передавались другим организациям.