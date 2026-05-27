Вдова экс-главы Вологды оказалась на скамье подсудимых

Ирину Шулепову обвиняют в посредничестве во взяточничестве

Городской суд Вологды начал рассматривать дело вдовы бывшего главы Вологды Евгения Шулепова. Ирина Шулепова обвиняется по двум эпизодам ч. 4 ст. 291.1 УК РФ – «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере».

«Согласно версии следствия, с ноября 2008 года по март 2017 года обвиняемая, выполняя поручение своего супруга Евгения Шулепова, который занимал пост главы Вологды, организовала оформление двух квартир в собственность подконтрольных ей физических и юридических лиц. Одна из этих квартир была куплена с существенной скидкой», - рассказали в пресс-службе судов области.

Общая стоимость взятки в виде недвижимости составила более 4,3 млн рублей. Как говорится в материалах дела, это вознаграждение Евгений Шулепов получил от представителей строительных компаний, которые строили многоквартирные дома в Вологде. Взамен он обеспечивал им беспрепятственную выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

Напомним, бывший глава Вологды Евгений Шулепов, которого обвиняли в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями, скончался в областной больнице, куда был доставлен из следственного изолятора, в сентябре прошлого года.