Перенос памятного «зуба» с площади Революции обойдется в 136 млн рублей

Источник фото: Cultinfo.ru

Подрядчик по переносу памятника определится до 10 июня

Памятник участникам Великой Октябрьской революции и Гражданской войны, который в народе более известен, как «зуб» на площади Революции, будет перенесет за 136 млн рублей. Объявление по поиску потенциального подрядчика появилось на сайте RosTender.info .

«Монумент перенесут на площадку, соответствующую его мемориальному назначению. Это сохранит памятник и вернет площади Революции исторический облик. Новое место обеспечит правильное градостроительное и смысловое расположение монумента, а также создаст современное общественное пространство, гармонично вписанное в исторический контекст города», - говорится в сообщении.

Ранее NewsVo сообщал, что на месте «зуба» появится фонтан, схожий по внешнему виду с фонтаном, который находился на площади до 1977 года, пока вместо него не был поставлен памятник.

Аукцион по выбору подрядчика по переносу памятника завершится до 10 июня 2026 года. Победитель выполнит все этапы проекта до 30 ноября 2028 года.