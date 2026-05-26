Синоптики рассказали, когда температура вернется в климатическую норму

Также стал известен предварительный прогноз на июнь

«Температурный фон вернется в климатическое русло не ранее, чем через неделю, а пока утепляемся, поскольку до конца календарной весны сохранится холод», - рассказал ведущий синоптик центра ФОБОС Евгений Тишковец.

В ближайшие дни похолодание усилится. Предстоящие двое суток станут самыми холодными на текущей неделе. Завтра в Вологде днем столбики термометров поднимутся лишь до отметки в +11 градусов, в четверг не выше +10 градусов. В восточных округах региона воздух прогреется до +13 градусов. По ночам температура будет опускаться до +2… +3 градусов.

В пятницу, по предварительным данным, станет чуть теплее, когда столбики термометров поднимутся до отметки в +13 градусов.