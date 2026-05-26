Новую выплату смогут получать работающие родители двух и более детей

Прием заявлений начнется с 1 июня

Работающие вологжане, воспитывающие двух и более детей, с 1 июня смогут получать ежегодную семейную выплату – новую меру социальной поддержки родителей, воспитывающих двух и более детей до 18 лет или 23 лет при их очном обучении.

Как уточнили в отделении Социального фонда, выплату сможет оформить каждый из работающих родителей, с доходов которого в предыдущем году уплачен НДФЛ.

Ежегодная семейная выплата — это средства в сумме части уплаченных налогов, которая будет возвращена родителям в виде разницы между расчётной суммой НДФЛ и суммой, исчисленной по ставке 6% с доходов, с которых был уплачен НДФЛ. Ежегодная семейная выплата предоставляется один раз в год, уточнили в отделении Соцфонда.

«Право на новую семейную выплату дают доходы от трудовой и предпринимательской деятельности, включая доходы от деятельности фермерского хозяйства и частной практики; от оказания услуг по гражданско-правовому договору и авторские гонорары; денежное довольствие военнослужащих, граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, сотрудников силовых и приравненных к ним ведомств, лиц, проходящих службу в войсках Нацгвардии, а также дополнительные выплаты, имеющие постоянный характер и продовольственное обеспечение», — пояснила управляющая ОСФР по Вологодской области Галина Королёва.

В свою очередь самозанятые граждане не смогут воспользоваться выплатой, поскольку они не платят НДФЛ. Также на семейную выплату не имеют права должники по алиментам и лишённые родительских прав или ограниченные в родительских правах.