Улицу Чернышевского не будут полностью перекрывать на время ремонта

В Вологде на время ремонта обещают не перекрывать полностью улицу Чернышевского. Подрядчик – компания «ВАД» уже приступил к демонтажу бортового камня со стороны улицы Железнодорожной. Всего предстоит отремонтировать около 3,9 км дороги до Октябрьского моста. Стоимость работ составит около 400 млн рублей.

«Поставил подрядчику задачу провести работы оперативно, чтобы не создавать напряженной ситуации на дороге. Перекрывать улицу полностью не будем, ремонт будем осуществлять по полосам», – рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

На время проведения ремонтных работ заужены участки крайних правых полос на Чернышевского. На месте проведения ремонта для транспорта доступно по одной центральной полосе в каждом направлении.