В воскресенье в Вологде перекроют улицу Поэта Романова

Движение транспорта будет перекрыто с 8:00 до 13:00

В Вологде в предстоящее воскресенье перекроют улицу Поэта Романова в связи с проведением велогонки, посвященной «Всемирному дню велосипедиста».

Всех вологжан приглашают для участия в гонке. Как уточнили в городской администрации, участникам будут доступны дистанции 100, 500, 1500, 2000 и 4000 метров. Для участия в гонке необходимо иметь исправный велосипед, шлем и медицинскую справку.

31 мая из-за проведения гонок будет перекрыта улица Поэта Романова. С 7:00 до 13:00 на участке улицы от Молодежной до Осановского проезда запретят стоянку транспорта, а с 8:00 до 13:00 улицу полностью закроют для движения автотранспорта.

Также на время проведения гонок будут изменены маршруты движения общественного транспорта.