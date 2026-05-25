Сергей Жестянников пообещал не перекрывать Пошехонский мост на время ремонта

В настоящее время уже начался демонтаж старого асфальта

Глава Вологды пообещал, что Пошехонский мост не будут полностью перекрывать на время ремонта. Сейчас подрядчик уже начал демонтаж старого асфальта.

«Работы предстоит много. Чтобы не создавать сильных неудобств водителям, полностью перекрывать мост не будем. Ремонт пройдет по полосам в несколько этапов. Обо всех изменениях в организации движения своевременно предупредим. Сейчас подрядчик демонтирует старое асфальтовое покрытие. Для автомобилей доступно по одной полосе в каждую сторону», – рассказал Жестянников.

Подрядчик полностью обновит пролетное строение, опоры, проезжую часть, тротуары, коммуникации, установит новое освещение. Также постарается максимально сохранить ограждения, как часть истории города.

«Работы предполагают замену двух пролетных строений, балок и бетонных оснований. Ремонт осуществляем по половинам. На сегодняшний день на объекте задействовано 5 единиц техники и порядка 12 рабочих», – рассказал представитель подрядной организации АО «ПО Возрождение» Владимир Варгалионок.

На время проведения работ на мост запрещён въезд большегрузов. Этот вариант ограничений будет действовать до ноября.

Схема перекрытия движения будет меняться в зависимости от задач, которые выполняет подрядчик.