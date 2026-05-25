Первый форум креативных индустрий пройдет в Вологде

Форум станет площадкой встреч предпринимателей, дизайнеров, представителей культурных институций

В Вологде пройдет первый форум креативных индустрий «Перекрестки», где встретятся урбанисты, представители бизнеса, медиа, образования, власти и городских сообществ. Участники обсудят, как работают креативные индустрии в регионах, почему сотрудничество между разными сферами становится главным ресурсом развития и как создавать долгоиграющие проекты.

«Форум – отличная возможность обменяться опытом с экспертами индустрии, представить наши лучшие практики. Это современные архитектурные решения, вписанные в исторический облик города, благоустроенная городская среда, безопасность и дизайн-код, который задает единый стиль городским пространствам», – рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

Хедлайнером фестиваля станет продюсер социокультурных проектов, урбанист Артём Калашьян. На примере Выксы, небольшого города в Нижегородской области, он расскажет, как фестивали меняют города.

На панельной дискуссии также заместитель губернатора Александр Долгих представит кейс «Медиареальность в жизни креативных индустрий». Заместитель Главы города Вологды Светлана Пахнина расскажет о примерах креативной экономики Вологды, реновации пространств и событийных мероприятиях. Анна Торопилова, руководитель АНО «Мой бизнес», расскажет участникам форума о мерах поддержки креативных индустрий в регионе и создании реестра представителей креативной экономики.