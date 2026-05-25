Вологжане получили сроки за жульничество с недвижимостью в Москве и Санкт-Петербурге

Общий ущерб оценивается в 33 млн рублей

В Вологде вынесен приговор трем участникам преступной группы, которые обвинялись в мошенничестве с недвижимостью.

Как сообщает прокуратура Вологды, двое мужчин и одна женщина разработали схему завладения прав собственности на нежилые помещения. Первым в их списке оказалось нежилое помещение в Москве с данными на собственника недвижимости.

«Один из участников преступной группы, выдавая себя за собственника недвижимости, с использованием подложных документов осуществил государственную регистрацию договора купли-продажи на нежилое помещение площадью 156,3 кв.м., расположенное в г. Москве, продав его третьему лицу за 9,6 млн рублей», - рассказали в прокуратуре Вологде.

При этом законный собственник помещения оказался лишен прав на недвижимость.

По аналогичной схеме они перепродали помещение в Санкт-Петербурге за 12 млн рублей, при том, что его фактическая стоимость составляла более 22,5 млн рублей.

Суд признал всю троицу виновной по статье за мошенничество в особо крупных размерах и приговорил обоих мужчин к четырем годам колонии общего режима. Женщина проведет в колонии ближайшие 2,5 года. Также с подсудимых в солидарном порядке взыскано свыше 21 млн руб. в счет возмещения материального ущерба.