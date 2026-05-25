Череповецкий повар сразится в «Битве шефов»

Источник фото: Пресс-служба телеканала «Пятница» повар

Программа с участием череповчанина выйдет в эфир сегодня

Череповецкий повар Иван Смирнов сразится в кулинарном шоу «Битва шефов» с участием Константина Ивлева и Рената Агзамова.

Как сообщает пресс-служба телеканала, 34-летний череповчанин принес на шоу запеченную камбалу с сальсой в итальянском стиле.

Если Ивану удастся пройти кастинг шефов, он окажется в команде одного из шефов. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых поваров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Программа с участием Ивана Смирнова выйдет в эфире телеканала «Пятница» сегодня в 19:00.