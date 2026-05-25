Специалисты восстановили надпись на памятнике Василию Белову

Ускорить процесс помогла майская жара

Специалисты восстановили надпись на памятнике писателю Василию Белову. Как рассказал председатель Законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин, вопрос был взят им на контроль еще в марте, когда неравнодушные вологжане написали в соцсетях, что надпись на табличке стерлась и стала трудночитаемой. Специалисты пояснили, что это естественный процесс - за каждым памятником нужен уход и своевременная реставрация.

«Вопрос сразу взял на контроль, однако решить проблему в тот же момент не позволяла технология. Чтобы новое покрытие легло качественно и прослужило долго, требовалось дождаться, пока камень полностью и глубоко прогреется. Иначе краска, даже загрунтованная, не закрепилась бы», - уточнил спикер регионального парламента.

По его словам, ускорить процесс помогла майская жара. Материал прогрелся до нужной температуры, и специалисты уже восстановили покрытие букв. Теперь надпись снова отчетливо видна.