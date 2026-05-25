Синоптики обещают осеннюю погоду в ближайшие дни

Также стало известно, когда после похолодания потеплеет

Вологжан на предстоящей неделе ожидает существенное похолодание, и погода по своим климатическим значениям будет соответствовать концу сентября – началу октября.

Уже сегодня регион оказался во власти североатлантического циклона, который принесет дожди с грозами при температуре до +20 градусов.

Однако уже завтра столбики термометров не поднимутся выше отметки в +12 градусов. При этом пройдут дожди с наибольшей интенсивностью в западных округах.

«Среда станет самым холодным днем недели. Сохранится облачная погода, пройдут дожди, в ночные часы от +3 на западе до +8 градусов на востоке. Днем на западе и центру +6… +10 градусов, на востоке около 16 градусов тепла», - сообщает вологодский Гидрометцентр.

В четверг также будет прохладно, от ночных заморозков спасет облачная погода, днем максимальная температура составит от +9 градусов на западе до +15 градусов на востоке региона.

В пятницу незначительно потеплеет, но уже в субботу ожидается очередная порция дождей и похолодание.

По предварительным данным, потепление придет в Вологодскую область только в первых числах июня.