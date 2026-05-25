Масштабный геоглиф появился в Кирилловском округе

Источник фото: Соцсети Георгия Филимонова геоглиф

Акция «Сад памяти» прошла около села Горицы

В Кирилловском округе прошла акция «Сад памяти», в ходе которой из 300 сосен был создан геоглиф в виде пятиконечной звезды.

«В этот день мы, совершая таинство посадки деревьев, свято чтим, помним каждого вологжанина, отдавшего свою жизнь за Отечество, за свою великую Родину и малую родину. Как вы помните, более 340 тысяч вологжан ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны. Из них около 200 тысяч человек не вернулись домой, еще 221 тысяча человек не выдержали невзгод жизни в тылу», – сказал губернатор вологодской области Георгий Филимонов.

В минувшую субботу около горы Маура были высажены сосны в виде пятиконечной звезды. На этой же локации в 2024 году появился геоглиф «ПОБЕДА», а в прошлом году к нему добавили цифру «80» – в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Это и память о наших великих воинах современности – участниках СВО, которые ушли в вечность. Чтим всех наших великих воинов-вологжан – они все для нас герои специальной военной операции вне зависимости от того, мобилизованные это, контрактники, добровольцы или сотрудники ЧВК», – подчеркнул глава региона.

Вологодская область присоединяется к Международный акции «Сад памяти» уже седьмой год подряд. В этом сезоне в регионе планируют высадить свыше 270 тысяч деревьев на площади более 120 гектаров. Всего за время проведения акции на Вологодчине было посажено уже более 3,1 миллиона деревьев на площади около 1,2 тысячи гектаров.