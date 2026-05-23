Мошенники нашли еще один способ обмана вологжан

В зоне риска и взрослые, и дети

Вологжан предупреждают об очередной уловке мошенников, на этот раз с помощью мобильных игр. Причем, попасть «на удочку» жуликов могут как взрослые, так и дети.

Как сообщает региональный Минцифры, во время игры всплывает рекламное окно, которое обещает легкий заработок «в рамках госпрограммы». Если человек попадается на уловку, ему предлагают ввести персональные данные, после чего звонит консультант и рассказывает о бирже, с помощью которой можно увеличить свой доход. Для этого необходимо оплатить несуществующий налог и внести деньги через банкомат.

«В итоге одна игра может привести к потере денежных средств, оформлению кредитов, а также взлому аккаунта на портале Госуслуг, – пояснили в министерстве цифрового развития области.

В ведомстве уточнили, что реклама может предлагать различные виды «заработка» - инвестиции, услуги, компенсацию или социальную поддержку. При этом механизм мошенников остается прежним – завладеть персональными данными, припугнуть звонком и вовлечь в финансовые операции.