В центре Вологды начал работать еще один фонтан

Глава Вологды приглашает охладиться

В центре Вологды запущен еще один фонтан. В детском парке на площади Революции начал работать плоскостной фонтан на площади 20 квадратных метров.

«Игровой пешеходный фонтан оборудован цветной подсветкой. Приходите охладиться», - приглашает глава города Сергей Жестянников.

По его словам, фонтан был обустроен еще в прошлом году в рамках первого этапа благоустройства площади Революции, запущен он только сейчас.