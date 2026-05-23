В центре Вологды начал работать еще один фонтан
Источник фото: Соцсети Сергея Жестянникова фонтан
Глава Вологды приглашает охладиться
В центре Вологды запущен еще один фонтан. В детском парке на площади Революции начал работать плоскостной фонтан на площади 20 квадратных метров.
«Игровой пешеходный фонтан оборудован цветной подсветкой. Приходите охладиться», - приглашает глава города Сергей Жестянников.
По его словам, фонтан был обустроен еще в прошлом году в рамках первого этапа благоустройства площади Революции, запущен он только сейчас.