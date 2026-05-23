Новости

В центре Вологды начал работать еще один фонтан

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
площадь Революции фонтан

Источник фото: Соцсети Сергея Жестянникова фонтан

Глава Вологды приглашает охладиться


В центре Вологды запущен еще один фонтан. В детском парке на площади Революции начал работать плоскостной фонтан на площади 20 квадратных метров.

«Игровой пешеходный фонтан оборудован цветной подсветкой. Приходите охладиться», - приглашает глава города Сергей Жестянников.

По его словам, фонтан был обустроен еще в прошлом году в рамках первого этапа благоустройства площади Революции, запущен он только сейчас.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Синоптики рассказали, когда похолодание выйдет на пик
Первый большой матч пройдет сегодня на обновленном стадионе «Политехник»
Усиленный режим работы введен в выходные на дорогах Вологодчины