Синоптики рассказали, когда похолодание выйдет на пик

Сегодня погода уже резко поменялась

Синоптики рассказали, когда похолодание в последних числах мая выйдет на пиковые значения. Накануне холодный волновой грозовой фронт прошел через западные и центральные округа Вологодской области, а сегодня сместится на восток, принеся с собой значительное похолодание после жаркой погоды.

Если в выходные дни температура воздуха еще будет соответствовать средним показателям конца мая, достигая отметок в +20… +21 градус, то, начиная с понедельника, будет постепенно понижаться.

По предварительным данным, на пик похолодание может выйти в четверг, когда в ночные часы столбики термометров не поднимутся выше отметки в +4 градуса, а днем температура воздуха составит +10 градусов. Как сообщает сайт «Метеовести», такая погода соответствует климатической норме последней декады апреля.