Грозы, ливни и шквалистый ветер ожидаются Вологодской области

Источник фото: Вологодский ЦГМС гроза

Сегодня достанется западным и центральным округам

В Вологодской области ожидаются грозы, ливни и шквалистый ветер. Как пояснили в вологодском Гидрометцентре, до конца суток 22 мая непогода придет в западные и центральные округа, а также в областной центр.

Неблагоприятные погодные условия будут сопровождаться шквалистым усилением ветра до 20 м/с, возможно выпадение града.

В субботу, 23 мая, грозовой фронт сдвинется на восток региона.