В Вологодской области выбрали лучшего молодого пахаря

На конкурс в этом году заявилось рекордное количество участников

В Вологодской области выбрали лучшего пахаря. Традиционный конкурс молодых механизаторов прошел на площадке Вологодской ГМХА имени Верещагина. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, в этом году на конкурс заявилось рекордное количество участников, причем, не только из учебных организаций сельскохозяйственного профиля, но и колледжей, которые не обучают по специальностям АПК, а также школ. Самыми юными участниками стали ученики 8–х и 9–х классов.

За звание лучшего боролись 20 участников из 17 округов области. В их числе – одна девушка, студентка Череповецкого многопрофильного колледжа.

«В нашей области немало людей, которые своим упорным трудом на родной земле доказывают: ремесло пахаря, как и прежде, в почёте. Своей напряженной, очень важной каждодневной работой пахари вносят достойный вклад в обеспечение продовольствием Вологодчины. Владение современной техникой – основа успешной посевной. Умение владеть техникой и процессом подготовки земли – залог ее плодородия и хороших урожаев», – пояснил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области Сергей Воропаев.

Состязания прошли в три этапа. Участники решали тесты на знание устройства, регулировки, ремонта и эксплуатации сельхозтехники, правил дорожного движения и охраны труда. Затем показали себя в деле на поле.

По итогам конкурса победителем стал студент Тотемского политехнического колледжа Вадим Платов, второе место заняла единственная девушка – Ирина Графинова из Череповецкого многопрофильного колледжа, а третье место у ученика 9 класса Первомайской общеобразовательной школы Даниила Межакова из Усть-Кубинского округа.