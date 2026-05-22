В Вологде на 3 месяца закроют участок улицы Можайского

Движение будет закрыто уже с 28 мая

В Вологде до конца лета закроют движение по участку улицы Можайского в районе путепровода на улице Текстильщиков. Подрядчик все это время будет ремонтировать пешеходный мост над проезжей частью, поэтому принято решение перекрыть этот участок улицы Можайского.

С 28 мая в Вологде ограничат движение по улице Можайского в районе ремонта путепровода в створе улицы Текстильщиков

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, перекрытый участок автомобилисты могут объехать по смежным улицам. Возможны следующие маршруты: Можайского — Петрозаводская — Беляева — Текстильщиков — Можайского (в обоих направлениях) или Текстильщиков — Беляева — Московское шоссе. Пешеходы могут обойти закрытый участок через двор дома №90 на улице Можайского.

Мост будет капитально отремонтирован, включая пролетное строение и его опоры, лестничные сходы, мостовое полотно, ограждения, освещение. Стоимость работ, которые выполняет компания «Мостостроительный отряд № 61», составляет 233 млн рублей.